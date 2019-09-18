Нью-Йорк, США, , 14:12 — REGNUM Потоковый сервис компании NBCUniversal получит название Peacock («Павлин»). Об этом 17 сентября сообщил портал The Verge.

Как можно понять, оно является отсылкой к узнаваемому логотипу компании. В пресс-релизе NBCUniversal отметила, что её новый потоковый сервис предложит зрителям список оригинальных сериалов от шоураннеров, которые работали с компанией над другими проектами. В частности, новые сериалы для неё снимут Майкл Шур («Парки и зоны отдыха», «В лучшем мире», «Бруклин 9−9») и Сэм Эсмейл («Мистер Робот», «Возвращение домой»).

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Потоковый сервис Peacock будет запущен в апреле 2020 года, ранее сообщалось, что в момент запуска его пользователи получат доступ к 15 тыс. часам различного видеоконтента. Компания пока что не назвала стоимость ежемесячной подписки.

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