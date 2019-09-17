Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что сериал «Ник вам покажет» не получит своего продолжения. Сюжет комедии вращается вокруг обычной семьи, состоящей из отца, матери и двоих детей. Все шло своим чередом, пока родители не решили удочерить юную и на первый взгляд миловидную девушку Ник, которая в действительности оказывается искусной мошенницей.

Конец Цитата из сериала «Ник вам покажет». США. 2019

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли в сериале исполнили обладатель премии Гильдии актеров США и премии «Сатурн» Шон Эстин, получивший широкую известность благодаря экранизации романов серии «Властелин колец», Мелисса Джоан Харт, известная зрителям по сериалу «Мелисса и Джоуи», Калама Эпштейн, Лорен Линдси Донзис и Сиена Агудонг.

Режиссерский коллектив возглавили Энди Фикмен, работавший над сериалом «Остин и Эли», и Боб Коэрр, участвовавший в создании таких картин как «Меня зовут Эрл» и «Папочка». Исполнительными продюсерами выступили Эрик Годберг, Эрика Кестл, Китджи Коган, Стефани Ледер и Патрик МакКарти.