Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM Стало известно, что режиссёр Мэтт Ривз будет снимать новый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли в Великобритании. Об этом 15 сентября сообщил портал Comicbook.

Ожидается, что съемки картины начнутся в ноябре 2019 года. Мэтт Ривз сказал в интервью журналистам, что в основу его фильма не лягут классические рассказы про Бэтмена, он выпустит свою собственную нуарную историю, которая покажет Бэтмена «новым и крутым» и при этом будет очень «эмоциональной». Режиссер также добавил, что Бэтмен выступит в ней в качестве величайшего детектива в мире.

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Мировая премьера нового «Бэтмена» запланирована на 25 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в фильме, кроме Роберта Паттинсона, возможно, снимутся такие актеры, как Джон Дэвид Вашингтон и Махершала Али.

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