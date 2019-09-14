Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Известные американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо заявили о возможности поработать над некоторыми проектами Marvel, об этом 14 сентября сообщает издание NME.

Братья Руссо Elen Nivrae

Больше всего братьев привлекают комиксы «Люди Икс» и «Фантастическая четверка», поэтому существует вероятность, что они приступят к созданию фильмов по мотивам указанных произведений.

«Я вырос на комиксах Джона Бирна о «Людях Икс», он также работал и над «Фантастической четверкой». Так что есть много вещей, которые могут нас привлечь», — отметил Джозеф Русо.

Братья подчеркнули, что если все-таки решатся поработать над указанными проектами, то сделают все, чтобы они были не менее успешными, чем их предыдущие работы.

Напомним, последний фильм братьев Руссо «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа.

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