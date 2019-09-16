Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом 16 сентября сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что документ был подан в правоохранительные органы сотрудником правового отдела Управления Минкультуры России по Южному федеральному округу. Другие СМИ сообщили, что заявление в полиции было принято, таким образом, музыканта могут привлечь к административной ответственности.

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Напомним, сейчас группа «Ленинград» проводит концерты в рамках своего прощального тура. О своем желании распустить музыкальный коллектив Сергей Шнуров объявил в марте 2019 года.

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