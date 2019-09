Лондон, , 10:42 — REGNUM Музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр исполнят одну из последних песен Джона Леннона, сообщает Joinfo.ua.

Джон Леннон написал песню «Состарься со мной» (Grow Old With Me) в 1980 году в процессе работы над своим последним альбомом Double Fantasy, который вышел незадолго до его убийства.

Ринго Старр до не давних пор не знал о существовании демо-записи композиции, пока ему об этом не сказал продюсер Джек Дуглас, работавший совместно с Йоко Оно над созданием Double Fantasy. Музыканты The Beatles пришли к мнению, что эта песня заслуживает профессиональной обработки и записи.

По результатам опроса BBC, проведенного в 2002 году, Джон Леннон занял 8 место в списке 100 величайших бринтанцев всех времен. А в списке 50 величайших исполнителей всех времен и народов журнала Rolling Stone, Леннон и группа The Beatles стоят на первом месте.