Нью-Йорк, США, , 12:01 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал первый полноценный трейлер предстоящего сериала «Хранители» по известной комикс-вселенной. Ролик был выложен 13 сентября на YouTube-канале компании.

В основу сериала легли комиксы британского художника Дэйва Гиббонса, опубликованные издательством DC. В описании к видео администрация канала разместила известную крылатую фразу на латыни Quis custodiet ipsos custodes?», которая переводится как «Кто устережет самих сторожей?».

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Премьера сериала состоится 20 октября 2019 года. Его созданием занимается известный сценарист и продюсер Деймон Линделоф, известный зрителям по работе над шоу «Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес» и фильмам «Ковбои против пришельцев», «Прометей» и «Стартрек: Возмездие».

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