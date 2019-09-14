Лос-Анджелес, США, , 11:11 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. использовала фразу из негативного отзыва критика для продвижения фильма «Джокер». Об этом 13 сентября сообщил портал Screen Rant.

Warner Bros. spangle84

https://twitter.com/mavericksmovies/status/1171580166738333696

Сотрудник интернет-портала Next Best Picture Уилл Мавити обратил внимание, что на очередном рекламном постере картины Warner Bros. разместила фразу критика Дэвида Эрлиха из IndieWire: «Безукоризненно выполненная часть (индустрии — ИА REGNUM) массовых развлечений». Мавити отметил, что Эрлих в своем обзоре в целом отрицательно оценил фильм, а Warner Bros. умело выдернула его фразу из контекста и использовала в рекламе картины, при этом сославшись на автора.

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Напомним, в широкий прокат США фильм «Джокер» выйдет 4 октября 2019 года, в России её начнут показывать 3 октября. Снял его режиссер Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами», «Старая закалка»).

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