Лос-Анджелес, США, , 12:54 — REGNUM Sony Pictures предложила Disney заключить новое соглашение, согласно которому кинокомпания будет получать 30% доходов от проката сольных фильмов про Человека-паука. Об этом 12 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

При этом Sony выдвинула требование, согласно которому Веном станет частью киновселенной Marvel. Издание отмечает, что информация поступила из тех же источников, которые ранее сообщили, что Marvel работает над созданием сериалов «Женщина-Халк» и «Мисс Марвел» задолго до того, как они были анонсированы.

Читайте также: Дэнни Трехо поздразнил поклонников комикс-сериала «Флэш»

Напомним, 5 сентября 2019 года глава Sony Pictures Тони Винчикерра заявил, что для Человека-паука двери в киновселенную Marvel пока что «закрыты». При этом он намекнул, что когда-нибудь персонаж сможет в неё вернуться.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony: для Человека-паука дверь в киновселенную Marvel «закрыта»