Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Известный актер Дэнни Трехо может вновь появиться в комикс-сериале «Флэш». Об этом 12 сентября сообщил портал Сomicbook.

Актер, давая очередное интервью журналистам, сообщил, что он хорошо провел время, снимаясь в сериале. При этом он намекнул, что поклонники шоу вскоре могут снова увидеть его в кадре.

«Да! Флэш!, — сказал Трехо, — это так весело. Они такие крутые. Каждый раз, когда ты попадаешь в комедийный сериал, все члены «семьи» и смотрят на тебя как на постороннего. Но они (команда сериала «Флэш» — ИА REGNUM) притягивают тебя, и вдруг ты — тоже семья. Они делают тебя семьей. Я буду больше участвовать во «Флэше». Телевидение — это здорово, но это ежедневная работа».

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Сюжет сериала «Флэш» рассказывает про жизнь супергероя Барри Аллена, имеющего способность передвигаться на сверхчеловеческих скоростях. Первый эпизод шоу вышел на канале The CW в октябре 2014 года.

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