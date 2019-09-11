Вашингтон, , 14:58 — REGNUM По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

В качестве одного из продюсеров проекта выступит Дэвид Эдвард Келли («Большая маленькая ложь», «Практика»), в качестве режиссера — Джек Бендер («Детские игры 3», «Игра престолов», «Под куполом»). Стоит отметить, что оба они ранее работали над созданием сериала «Мистер Мерседес».

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Напомним, роман «Институт» вышел в продажу вчера, 10 сентября 2019 года. В центре повествования находится 12-летний сирота по имени Люк Эллис, родители которого были убиты прямо в доме семьи.

Мальчик, которого при этом похитили, просыпается в месте под названием «Институт», в комнате, являющейся точной копией комнаты его дома. Позже он узнает, что в «Институте» содержатся дети с необычными способностями.

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