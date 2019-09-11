Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила оштрафовать телеканал CBS и создателей сериала «Детство Шелдона» за несанкционированное использование тонального сигнала системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях. Об этом 10 сентября сообщил портал Screen Rant.

В эпизоде шоу под названием A Mother, A Child, and A Blue Man’s Backside был показан персонаж, смотрящий мультфильм Looney Tunes, который периодически прерывался сообщением о приближающемся торнадо, содержащим специальные звуковые вставки. CBS утверждает, что специальный звуковой эффект не был слышен из-за диалогов героев, однако FCC считает, что телесеть нарушила правила и должна теперь выплатить штраф в размере $272 тыс.

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CBS показывает сериал «Детство Шелдона» с сентября 2017 года. Шоу представляет собой спин-офф известного ситкома «Теория большого взрыва», роль вундеркинда Шелдона Купера в нем исполняет молодой актер Иэн Армитидж.

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