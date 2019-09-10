Нью-Йорк, США, , 17:33 — REGNUM На сервисе Disney+ может выйти сериал «Юные Мстители». Об этом 10 сентября сообщает портал ComicBook.

Ранее планировалось снять полнометражный фильм о команде молодых супергероев, однако теперь создатели картины могут сместить фокус на новый сервис Disney+. Сообщается, что студия думает над тем, чтобы выделить «Юным Мстителям» собственный сериал.

Напомним, «Юные Мстители» — это команда молодых супергероев из комиксов издательства Marvel. Первое появление этого отряда произошло в 2005 году.

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