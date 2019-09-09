Лондон, , 20:21 — REGNUM Британская компания ITV выпустит художественный сериал про бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Об этом 9 сентября сообщил сайт телеканала RT.

По имеющейся информации, роль Литвиненко исполнит Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения», «Гарри Поттер и кубок огня»). Сценарий к сериалу написал Джордж Кей, известный по работе над такими сериалами, как «Убивая Еву», «Наш зоопарк» и «Мой безумный дневник».

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В 2017 году телеканал Channel 4 выпустил документальное шоу под названием «Охота на убийц из КГБ». Отмечается, что в основу сценария Кея лег именно этот сериал.

Александр Литвиненко — бывший сотрудник КГБ и ФСБ, один из авторов книги «ФСБ взрывает Россию». В 2000 году бежал с семьей в Великобританию. В ноябре 2006 года умер в результате отравления полонием.

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