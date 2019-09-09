Венеция, Италия, , 10:55 — REGNUM Музыкант Мик Джаггер раскритиковал президента США Дональда Трампа за его позицию по проблемам мирового климата. Об этом 8 сентября сообщил сайт телеканала CNN.

Выступая на Венецианском кинофестивале Джаггер заявил, что сегодня администрация Трампа фактически «уничтожила» все меры контроля за состоянием окружающей среды. Кроме того, музыкант заявил, что сегодня политики «разрушают мир».

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Напомним, Мик Джаггер исполнил роль в фильме «Желтовато-красная ересь» режиссера Джузеппе Капотонди, премьера которого состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. Сюжет картины рассказывает о том, как коллекционер предметов искусств дает паре любовников задание украсть картину художника-затворника.

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