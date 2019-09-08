Киев, , 14:55 — REGNUM Известная грузинская певица Нино Катамадзе призналась в своей любви к российским поклонникам, об этом 8 сентября она заявила в эфире украинского телеканала «1+1».

"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и в отношении между странами, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — подчеркнула певица, ранее отказавшаяся выступать в России.

Напомним, концерт Нино Катамадзе должен был состояться в марте 2020 года, однако артистка решила его отменить после обострения отношений между Москвой и Тбилиси.

20 июня в Грузии произошли эксцессы против участия российских законодателей в Межпарламентской ассамблее православия. В зал, где присутствовали российские чиновники, вторглись грузинские радикалы. Позднее столкновения вылились на улицы Тбилиси.

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