Лос-Анджелес, США, , 08:59 — REGNUM Фильм ужасов «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти собрал на домашнем кинорынке в первые выходные показов $94 млн. Об этом 8 сентября сообщил портал Variety.

При этом сумма общемировых сборов картины составила $185 млн. Стоит отметить, что она выступила в первые выходные проката чуть хуже, чем оригинальный фильм, которому в тот же период удалось собрать на домашнем кинорынке около $120 млн.

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Ранее критики дали свои оценки «Оно 2» на известном сайте Rotten Tomatoes. Эксперты оценили картину в 64% (оригинальный фильм получил 87%).

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