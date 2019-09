Лос-Анджелес, США, , 08:19 — REGNUM Стало известно, что студии Marvel и DC соревнуются за возможность привлечь к своим проектам Киану Ривза. Об этом 8 сентября сообщил портал We Got This Covered.

DC пытается убедить актера сняться в продолжении фильма «Константин», который в 2005 году выпустил режиссер Фрэнсис Лоуренс. Что касается Marvel, то глава студии Кевин Файги признался: он общается с Ривзом по поводу почти каждого проекта студии, и они просто ищут для него подходящую роль.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что четвертая часть «Матрицы», в которой вновь снимется Киану Ривз, получила рабочее название Project Ice Cream («Проект «Мороженое»). Ожидается, что производство картины начнется в феврале 2020 года.

