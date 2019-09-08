Лос-Анджелес, США, , 19:10 — REGNUM Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью журналисты, задававшие Стюарт различные вопросы по поводу её предстоящего фильма «Сиберг», спросили актрису о том, какого супергероя она могла бы сыграть. «Гея!», — ответила на это Стюарт.

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Премьера фильма «Сиберг» состоялась 30 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Кристен Стюарт исполнила в нем роль Джин Сиберг — американской актрисы, выступавшей за права чернокожих, известной в том числе из-за скандала с ФБР в конце 60-х годов XX века.

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