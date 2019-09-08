Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Известный американский актер Джейден Мартелл сыграет в фильме кинорежиссера Джона Крокидаса «Тоннели», об этом 8 сентября сообщает издание Deadline.

Сюжет картины разворачивается вокруг непростых взаимоотношений между подростком, устроившим стрельбу в школе и его пожилой бабушкой.

Автором сценария к фильму выступила Виктория Роуз, также в ленте, съемки которой начнутся в конце 2019 года, сыграет Сьюзен Сарандон, обладающая кинопремией «Оскар».

Напомним, Джейден Мартелл известен зрителям благодаря работе над такими проектами, как «Оно», кроме того он снялся в фильме «Достать ножи», который выйдет на широкий экран в ноябре 2019 года.

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