Москва, , 18:47 — REGNUM Французский писатель, критик и редактор Фредерик Бегбедер заочно поспорил с министром культуры РФ Владимиром Мединским по поводу комиксов. Он заявил свою позицию сегодня, 7 сентября, на пресс-конференции в Москве.

Писатель заявил: он не считает, что комиксы предназначены исключительно для детей, по его мнению, некоторые их них вполне могут читать и взрослые. Он сообщил корреспондентам ТАСС, что сам прочитал множество комиксов и знает, что они могут быть как «легкими», так и серьезными. Фредерик Бегбедер добавил: он сожалеет о том, что Владимир Мединский заявил такую позицию по вопросу отношения к комиксам.

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Напомним, Владимир Мединский, выступая на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, заявил, что он плохо относится к комиксам, отвечая на вопрос о том, можно ли рассказать в комиксах об исторических событиях.

«Взрослому человеку читать комиксы вместо книг — это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы», — сказал Мединский. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на слова главы Минкульта.

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