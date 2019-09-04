Москва, , 15:20 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он плохо относится к комиксам вообще и тем более к комиксам на исторические темы. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Москва».

Чтение комиксов Defense.gov

Глава Минкульта сравнил их с жевательной резинкой и заявил, что они созданы для детей до возраста восьми лет. Он ответил на вопрос журналиста, который спросил о возможности рассказать в комиксах об исторических событиях.

«Взрослому человеку читать комиксы вместо книг — это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы», — сказал Мединский.

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Министр культуры РФ сделал эти заявления на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая начала свою работу сегодня, 4 сентября в павильоне № 75. Её двери будут открыты до 8 сентября.

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