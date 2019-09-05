Москва, , 14:57 — REGNUM В рунете бурную реакцию вызвало признание главы Минкульта Владимира Мединского о его отношении к комиксам. В итоге хештег #ячитаюкомиксы вышел на первое место в русскоязычном сегменте соцсети Twitter.

https://twitter.com/MikkimiPanda/status/1169301306198122496

Комикс-издательства отреагировали на высказывание Мединского различными публикациями в том числе карикатурных комиксов. Многие пользователи Twitter также выступили с критикой главы Минкульта.

https://twitter.com/METSUselah/status/1169306726132269056

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Владимир Мединский назвал «дебилами» взрослых, читающих комиксы вместо книг. Глава Минкульта сказал это, отвечая на вопрос о том, можно ли в комиксах рассказать об исторических событиях.

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