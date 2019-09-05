Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлиппса занял первое место в рейтинге кинокомиксов известного портала International Movie Data Base (IMDb). Соответствующая информация опубликована на сайте издания.

После того, как картину показали на Венецианском кинофестивале, она получила 9,7 баллов из 10. На момент написания этой новости оценку 10 баллов фильму поставили 7443 пользователей сайта. Всего в голосовании на сегодня приняли участие 8318 человек.

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Премьера «Джокера» в России состоится 4 октября 2019 года. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс.

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