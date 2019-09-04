Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Роберт Паттинсон признался в интервью журналистам, что он мечтал исполнить роль Бэтмена задолго до того, как он прошел кастинг в предстоящий фильм режиссера Мэтта Ривза и ему пришлось потрудиться, чтобы получить её. Об этом 3 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актер рассказал, что изначально идея казалась ему абсурдной, однако в какой-то момент он решился и стал предлагать Ривзу встретиться по этому поводу, на что тот долгое время не реагировал. Паттинсон также заявил, что его бесила секретность по поводу участия в проекте. Звезда «Сумерек» рассказала: дошло до того, что актеру приходилось репетировать у себя в номере во время Каннского кинофестиваля.

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Напомним, первые слухи о том, что Паттинсон может исполнить роль Бэтмена появились в мае 2019 года. официально об этом кинокомпания Warner Bros. объявила в июне. Многие фанаты вселенной DC с настороженностью приняли эту новость, заявив, что не представляют себе Паттинсона в роли Темного Рыцаря.

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