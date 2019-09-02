Москва, , 18:09 — REGNUM Российское издательство комиксов Bubble прекращает издание печатных ежемесячных выпусков комиксов. О принятом решении руководство компании сообщает у себя в социальных сетях 2 сентября.

Издание периодики прекратится на 33 номере серии «Союзники». И, хотя с сентября 2019 года регулярный выпуск комиксов прервется, команда Bubble обещает порадовать своих читателей новостями о новом формате работы уже на фестивале Comic Con Russia 2019 в начале октября.

Главный редактор компании Роман Котиков отмечает, что на выпуск «синглов» (ежемесячных номеров) издательство вдохновлялось американской культурой комиксов, однако теперь намерено определить собственный вектор развития.

Представители издательства не разглашают, каким видят будущее российской комикс-индустрии, однако не планируют прекращать свою деятельность. Команда Bubble известна выпуском отечественных комиксов, например, таких, как «Красная фурия» или «Майор Гром». Последний проект даже получил собственный короткометражный фильм.

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