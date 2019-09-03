Москва, , 14:16 — REGNUM В Москве на 74 году ушел из жизни актер, режиссер и художественный руководитель театра «Студия-69» Георгий Червинский. Об этом 3 сентября сообщил официальный сайт Греческого культурного центра.

Он скоропостижно скончался 2 сентября 2019 года, о причинах смерти ничего не сообщается. Отмечается, что ещё 31 августа Червинский вместе со своей командой участвовал в фестивале «Акрополис».

Георгий Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. Он является выпускником ЛГИК имени Крупской.

Читайте также: Умерла известный переводчик Корана Валерия Порохова

Театр «Студия-69» он основал в 1987 году, зрители знают его как актера по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Время жестоких» (2004), «А был ли Каротин» (1989), «Прости» (1986), «Хлеб, золото, наган» (1980).

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на 80-м году ушла из жизни актриса театра и кино Зинаида Славина