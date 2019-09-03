Москва, , 06:47 — REGNUM В возрасте 79 лет умерла известный переводчик Корана, общественный деятель Валерия Порохова. Прощание, по предварительным данным, состоится 4 сентября. Оно пройдёт в Москве. Об уходе из жизни известного востоковеда на своей странице в соцсетях сообщил доктор философских наук и друг семьи Али Вячеслав Полосин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валерия Порохова, получившая после принятия ислама в 1985 году имя Иман, что в переводе «Вера», работать над переводом Корана начала спустя шесть лет после этого. Полосин отмечает, что у неё был непростой жизненный путь и она не просто перевела Коран на русский язык, а показала его красоту и «заложенные в религии нормы добра и гуманизма, подзабытые обществом».

В воспоминаниях Валерии Прохоровой указано, что она родилась в русской дворянской семье, но отец был репрессирован и расстрелян.

Напомним, осенью 2007 года Валерия Порохова во время визита в Киргизию подарила премьер-министру Алмазбеку Атамбаеву свою книгу «Переводов смыслов Священного Корана» в парадном издании и книгу «Хадисы Пророка» также своего перевода.

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