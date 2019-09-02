Москва, , 07:22 — REGNUM Лидером российского кинопроката по итогам прошедших выходных стала лента режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать». Об этом 1 сентября сообщил портал Kinobusiness.

В первые выходные показов картина смогла собрать в нашей стране 61,4 млн рублей. Второе место занял мультфильм «Angry Birds 2 в кино», который собрал ещё 59,4 млн рублей (общая сумма сборов — 518,5 млн рублей), третье — лента Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (50,6 млн; 1124,2 млн). В топ-5 также вошли фильм ужасов «Капкан» (30,6 млн; 146 млн) и боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» (23,2 млн; 1221,9 млн).

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В фильме «Я иду искать» снялись Энди МакДауэлл, Самара Уивинг, Марк О’Брайэн, Никки Гуаданьи и другие. Сюжет картины рассказывает о том, как молодая девушка, вышедшая замуж за члена состоятельной семьи, сразу после свадьбы попала в смертельную игру.

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