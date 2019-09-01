Лос-Анджелес, США, , 15:02 — REGNUM Хоакин Феникс в интервью журналистам рассказал о том, почему смех его Джокера вышел таким «болезненным». Об этом 31 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Актер сообщил, что он за очень короткое время потерял в весе около 24 кг и это помогло ему войти в роль. «Оказывается, это влияет на вашу психику. Вы начинаете сходить с ума», — сказал Феникс, добавив, что режиссер Тодд Филиппс дал ему журнал с шутками, которые помогли ему раскрыть характер персонажа.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьера фильма «Джокер» на Венецианском кинофестивале была встречена бурными овациями. В широкий прокат картина выйдет 3 октября 2019 года.

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