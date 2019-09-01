Лос-Анджелес, США, , 12:18 — REGNUM Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью журналистам сказал, что шестая часть «Терминатора» может стать началом новой кинотрилогии. Об этом 1 сентября сообщил портал /FILM.

Кэмерон рассказал, что до начала проекта он, Тим Миллер и Дэвид Эллисон встретились для того, чтобы подготовиться к разговору с Линдой Хэмилтон. В итоге через неделю они поняли, что их идей хватит на три фильма. Создатель оригинального «Терминатора» добавил, что если им «повезет заработать немного денег» в случае проката предстоящей картины, то они будут «точно знать», что им делать.

Читайте также: Премьера фильма «Джокер» на кинофестивале в Венеции была встречена овациями

Премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» в России запланирована на 31 октября 2019 года. Снял его режиссер Тим Миллер («Дэдпул»), Джеймс Кэмерон, Дэвид Эллисон и Дэна Голдберг выступили в качестве продюсеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый фильм Тарантино собрал в российском прокате свыше 1 млрд рублей