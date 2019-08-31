Венеция, Италия, , 18:43 — REGNUM Премьера драмы «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли на 76-м Венецианском кинофестивале была встречена крупными овациями. Об этом 31 августа сообщает кинокритик британской Daily Telegraph Робин Коллин на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Овации (cc) Martin Fisch

«Обзор Джокера выйдет сегодня вечером, как только состоится премьера. А пока: это были «большие» аплодисменты», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в социальных сетях стали появляться первые восторженные отзывы зрителей и критиков о фильме. В российский прокат кинолента выйдет 3 октября.

Напомним, режиссер драмы Тодд Филлипс впервые участвует в конкурсе Венеции. Ранее он отмечал, что его работа посвящена борьбе с системой и гнетом богатых людей, однако, не в коем случае не призывает к бунту, а лишь предупреждает о том, почему он может начаться.

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