Москва, , 18:53 — REGNUM

Президенты России и Турции обсудили дополнительные мероприятия по борьбе с террористами, действующими в сирийской зоне деэскалации в Идлибе, сообщил 27 августа президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению Владимира Путина, реализация этих мер позволит нормализовать обстановку не только в Идлибе, но и в Сирии вообще.

«Мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и, как следствие, в Сирии в целом», — сказал Владимир Путин.

Российский президент особо подчеркнул, что территория зоны деэскалации не должна являться базой для боевиков и террористов и плацдармом для действий незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в зоне «Идлиб» сирийская армия продолжает военную операцию против отрядов боевиков, часть из которых подконтрольна Турции.

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