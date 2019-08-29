Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM

Оператор «Лиги справедливости» Фабиан Вагнер рассказал, что он плакал, когда смотрел вышедшую на экраны версию кинокомикса. Об этом 28 августа сообщил портал Cinema Blend.

Вагнер сказал в интервью журналистам, что для него съемки «Лиги справедливости» были чем-то большим, чем просто кинопроектом. В частности, ему очень нравилось работать с Заком Снайдером, кроме того, на этой работе он встретил свою жену. Оператор отметил, что это был просто великолепный проект и именно поэтому ему было стыдно смотреть на финальную версию «Лиги справедливости».

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Напомним, кинокомпания Warner Bros. вложила в проект этого кинокомикса $300 млн. Фильм не очень удачно выступил в прокате, в США он смог собрать лишь $229 млн, сумма общемировых сборов составила около $656,5 млн. Многие фанаты убеждены в том, что первоначальная версия Зака Снайдера (картину доснимал Джосс Уидон) была лучше финального варианта.

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