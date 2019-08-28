Нью-Йорк, США, , 14:37 — REGNUM

В сеть выложили трейлер второго сезона сериала «Титаны», в основе которого лежит комикс-вселенная DC. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале студии.

В новом видео в роли постаревшего Бэтмена впервые был показан Иэн Глен. Актер известен зрителям по роли Джораха Мормонта в сериале «Игра престолов».

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Напомним, первый сезон «Титанов» телеканал DC Universe начал показывать в октябре 2018 года. Первая серия продолжения выйдет в эфир 6 сентября 2019 года.

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