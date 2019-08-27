Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящего фантастической драмы «Бледная синяя точка», главную роль в котором исполнила Натали Портман. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале FoxSearchlight.

Портман исполнила роль женщины-астронавта Люси Кола, которая, вернувшись домой, на Землю, начинает испытывать психологические проблемы — родная планета начинает ей казаться слишком маленькой.

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Премьера картины в США состоится 4 октября 2019 года, снял её режиссер Ноа Хоули, который в 2017 году выпустил на телеканале FX сериал «Легион». Он также известен зрителям по работе над фильмом шоу «Фарго» и «Кости».

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