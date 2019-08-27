Купертино, США, , 12:41 — REGNUM

В сеть выложили первый тизер-трейлер предстоящего сериала «Дикинсон» (Dickinson), который будет показывать потоковый сервис Apple TV+. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале телепроекта.

«Дикинсон» — это комедийный сериал, длительность серий которого будет составлять около 30 минут. Главную роль в нем исполнила актриса Хейли Стейнфилд, которая ранее была выдвинута на «Оскар».

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Сюжет будущего шоу расскажет о молодой мятежной американской поэтессе Эмили Дикинсон, которая жила в США в XIX веке. Она известна тем, что при жизни ей удалось опубликовать менее десяти стихотворений, притом, что она написала более 1800. Популярность и известность пришла к поэтессе уже после её смерти.

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