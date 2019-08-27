Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM

Netflix отметила отправку по почте 5-миллиардного компакт-диска с фильмом. Юбилейным стал DVD-диск с копией картины «Рокетмен». Об этом компания сообщила 26 августа на Twitter-странице своего подразделения DVD Netflix.

Издание Engadget отметило, что, таким образом, Netflix доказала, что несмотря на успешное существование её потокового сервиса, бизнес компании по прокату дисков всё ещё жив, а сами физические носители до сих пор используются многими людьми.

Читайте также: Стало известно, кто сыграет в «Смертельной битве» Соню Блейд и Кано

Напомним, изначально Netflix построила свой бизнес на основе продажи компакт-дисков по почте на территории США, впоследствии компания перешла исключительно на модель проката. Netflix основали Рид Хастингс и Марк Рэндольф в августе 1997 года. Потоковый сервис компания запустила в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда фильма «Вдовы» сыграет Мишель Обаму в новом сериале Showtime

Читайте развитие сюжета: Эдди Мерфи впервые за 35 лет вернется в телешоу Saturday Night Live