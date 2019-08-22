Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM

Кинокомпания Sanibel Films, основанная Джорджем Ромеро и его бывшей женой Крис Форрест (бывшая Ромеро), а также студия Vertigo Entertainment объявили, что они планируют экранизировать роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Об этом 22 августа сообщил портал Entertainment Weekly.

Отмечается, что пока проект не получил режиссера и сценариста. Сам Стивен Кинг заявил, что он «в восторге» от того, что фильм по одной из его книг будет снимать компания Ромеро. Он отметил, что Крис Форрест «долго и упорно работала» для того, чтобы этот вошел в стадию реализации.

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Напомним, сюжет книги «Девочка, которая любила Тома Гордона» рассказывает о девятилетней девочке, которая, потерявшись в лесу, начинает страдать от галлюцинаций из-за обезвоживания, голода и боязни темноты. Она начинает разговаривать с воображаемым бейсболистом Томом Гордоном и в какой-то момент решает, что её преследует сверхъестественное существо, которого называют Богом Потерянных.

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