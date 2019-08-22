Лос-Анджелес, США, , 12:06 — REGNUM

Издание Deadline, опубликовавшее информацию о конфликте между Sony и Disney по поводу франшизы «Человек-паук», выпустило уточнение к своей статье. Оно было размещено вечером 21 августа.

Редакция портала склонна считать, что заявление Sony по поводу занятости Кевина Файги является попыткой показать ситуацию лучше, чем она есть и дело действительно в том, что Sony и Disney не договорились по поводу распределения прибыли.

Источники издания утверждают, что кинокомпания в итоге стала настаивать в распределении прибыли 50% на 50%, хотя до этого аппетиты Disney были более умеренными.

По мнению инсайдеров, ели бы Sony приняла это предложение, Файги и Disney явно не отказались бы от участия в новых проектах франшизы «Человек-паук».

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Ранее стало известно, что фильм «Человек-паук: вдали от дома» стал самым кассовым фильмом кинокомпании Sony. Производством картины занималась Columbia Pictures Corporation, которая является подразделением Sony Pictures Entertainment.

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