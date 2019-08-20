Москва, , 15:30 — REGNUM

Издательство «Азбука» сообщила, что в России в продажу выйдет популярная манга «Моя геройская академия» Кохэя Хорикоси на русском языке. Об этом 20 августа сообщила официальная страница компании в соцсети «ВКонтакте».

Манга выйдет в формате двухтомника в твердом переплете (омнибуса) с суперобложкой, в форм-факторе 123 на 189 мм. Отмечается, что в таком же формате выходили «Бакуман» и «Ванпанчмен». Выход первого омнибуса запланирован на октябрь 2019 года.

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Напомним, Кохэй Хорикоси начал публиковать мангу «Моя геройская академия» в июне 2014 года. Эта манга уже разошлась в мире тиражом более 13 млн экземпляров. Первый сезон одноименного аниме-сериала вышел в апреле 2016 года. В центре повествования находится молодой человек по имени Изуку Мидория, который, живя в мире супергероев, изначально не обладает никакими способностями.

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