Токио, , 13:27 — REGNUM

Японская компания Arc System Works представила крупное обновление для файтинга BlazBlue Cross Tag Battle. В версии 2.0 появятся девять новых бойцов, сообщалось в ролике на официальном YouTube-канале компании 4 августа.

Файтинг BlazBlue Cross Tag Battle

В ролике разработчики показали четырёх бойцов: Юми, Блитцтанка, Акацуки и Нео Политан. Информация об остальных персонажах станет известна в ближайшее время. Сообщается, что BlazBlue Cross Tag Battle 2.0 выйдет 21 ноября 2019 года.

BlazBlue — это серия двухмерных файтингов от компании Arc System Works, первая часть которой (Calamity Trigger) вышла в 2008 году. Проект получил манга и аниме-адаптацию и был тепло встречен как игроками, так и критиками.