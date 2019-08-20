Москва, , 09:48 — REGNUM

В Москве с 24 на 25 августа в очередной раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». В рамках акции покажут новинки российского кино, сообщается на портале мэра столицы.

Кинозал

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В 2019 году к акции «Ночь кино» присоединятся семь городских парков. Фильмы можно будет посмотреть под открытым небом. Также посетителей ждут уроки актерского мастерства, кинопробы и викторины.

Акцию «Ночь кино-2019» проведут в Москве на более чем на 130 площадках, состоится около 340 мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году акция «Ночь кино» состоится уже в четвёртый раз. Главными организатороми мероприятия выступают Минкульт РФ, Фонд кино и портал «Культура.РФ».

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