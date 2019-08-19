Владимир, , 19:48 — REGNUM

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 24 августа примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Об этом сообщила пресс-служба ВСМЗ.

В трёх филиалах музея пройдут кинопоказы. Во Владимире и Суздале они начнутся в 20:00, в Муромцево — в 19:00. Во Владимире в музейном центре «Палаты» покажут документальный фильм «Погибли за Францию», а перед демонстрацией фильма состоится творческая встреча с его режиссером Сергеем Зайцевым и автором-исполнителем заглавной песни фильма, историком Виктором Леонидовым.

В Суздальском кремле под открытым небом покажут фильм «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. В визит-центре Усадьбы В. С. Храповицкого в Муромцеве состоится творческая встреча с автором сценариев цикла фильмов «Имя. Символ 33» Софией Шепеля, а затем — просмотр документальных фильмов режиссера Марии Ремыги-Ганьковой.