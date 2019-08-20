Лос-Анджелес, США, , 09:02 — REGNUM

В сеть выложили первый трейлер предстоящего фильма «Под водой», главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт и Венсан Кассель. Ролик был опубликован 19августа на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Картина выполнена в таких жанрах, как боевик и фильм ужасов, снял её режиссер Уильям Юбэнк («Сигнал», «Любовь»). Согласно синопсису, ученые, работающие на подводной станции, после произошедшего землетрясения сталкиваются с неведомым.

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Премьера картины в России состоится 9 января 2020 года. Её бюджет составил около $60 млн. В фильме также снялись такие актеры, как ТиДжей Миллер, Джон Галлахер—младший, Джессика Хенвик, Мамуду Ати и Ганнер Райт.

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