Москва, , 10:29 — REGNUM

Съемки российского фантастического фильма «Вратарь галактики» завершатся осенью 2019 года. Стоит отметить, что картине пока не нашлось места в кинопрокате. Об этом журналистам 18 рассказал продюсер картины Сергей Сельянов.

Он сказал, что пока не может назвать точную дату выхода картины на экран. В интервью корреспондентам ТАСС Сельянов сообщил, что до окончания производства осталось «месяца полтора». Продюсер пояснил, что сейчас перед командой проекта стоит вопрос о наличии места в прокате, пока решить это проблему не удалось.

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Напомним, «Вратарь галактики» снимает режиссер Джаник Файзиев («Легенда о Коловрате», «Август восьмого», «Турецкий гамбит», «Русалка. Озеро мертвых»). первый трейлер картины вышел в апреле 2019 года.

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