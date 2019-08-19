Мейкон, , 10:12 — REGNUM

Старая гитара «Лейла» музыканта Дуэйна Оллмана из группы The Allman Brothers Band была продана в США за $1,25 млн. Об этом 18 августа сообщил сайт телеканала ABC News.

Директор музея, в котором хранился музыкальный инструмент, сообщил журналистам, что такой результат стал для него неожиданным. Гитару приобрел коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. При этом он согласился вернуть её музею через некоторое время.

«Она вернется в The Big House (название музея — ИА REGNUM ) в ноябре, — сказал руководитель учреждения, — мы не могли просить большего».

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Напомним, группа The Allman Brothers Band была основана Дуэйном и Грегом Оллманами в 1969 году. Музыканты играли в таких жанрах, как Сатерн-рок, Блюз-рок, Кантри-рок и Джаз-фьюжн. Дуэйн Оллман погиб в ДТП в 1971 году, он разбился на мотоцикле. В 1995 году музыкальный коллектив был введен в зал славы рок-н-ролла.

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