Москва, , 09:54 — REGNUM

Российский бизнесмен, продюсер и исполнитель Андрей Разин, являющийся руководителем группы «Ласковый май», попросил Владимира Зеленского пустить его на Украину. Соответствующую публикацию он разместил 18 августа на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1RkchthuGS/

«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому», — написал Разин, он попросил действующего президента Украины разрешить ему приехать в Полтаву для того, чтобы навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, находящуюся в коме.

Продюсер пояснил, что он не может этого сделать из-за распоряжения бывшего президента страны. Разин написал, что ему надо обязательно посетить Кирсо, которая «все слышит» и «все чувствует».

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Напомним, солистка группы «Фристайл» впала в кому в июне 2018 года, знакомые обнаружили её дома в бессознательном состоянии. В этот момент её муж Анатолий и сын Максим находились на гастролях. В ноябре 2018 года группа «Фристайл» отметила 30-летний юбилей.

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