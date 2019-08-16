Лос-Анджелес, США, , 17:01 — REGNUM

В сеть выложили трейлер предстоящей драматической комедии «Зеровилль» режиссера Джеймса Франко. Ролик был опубликован 15 августа на YouTube-канале Rapid Trailer.

Главную роль в картине исполнил сам Франко, он играет роль молодого студента-архитектора, увлекающегося кино и страдающего аутизмом. Молодой человек мечтает заниматься монтажом фильмов. В какой-то момент, получив желанную работу, он с головой окунается в жизнь Голливуда.

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В картине также снялись такие известные актеры, как Сет Роген, Меган Фокс, Джеки Уивер, Дэйв Франко, Дэнни Макбрайд и другие. Первый трейлер картины Джеймс Франко опубликовал ещё в январе 2015 года. Премьера фильма состоится 6 сентября 2019 года.

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