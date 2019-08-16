Лос-Анджелес, США, , 13:02 — REGNUM

Кайл Чендлер («Огни ночной пятницы») присоединился к Джорджу Клуни и Фелисити Джонс («Изгой-один. Звёздные войны: Истории») в проекте постапокалиптического фильма Netflix. Об этом 15 августа сообщил портал GeekTyrant.

Будущая картина пока что не имеет даже рабочего названия, сценарий к ней написал Марк Л. Смит, известный по своей работе над такими фильмами, как «Выживший», «Оверлорд» и «Вакансия на жертву».

Издание отмечает, что сюжет будущей картины представляется весьма интересным: Чендлер сыграет астронавта, находящегося на космическом корабле «Эфир», который пытается вернуться на землю. Он будет пытаться установить связь с одиноким ученым (Клуни), находящимся в Арктике.

Читайте также: «Годовщина революции»: в прокат выйдет найденный фильм Дзиги Вертова

О том, что Netflix планирует выпустить подобный фильм стало известно в июне 2019 года. Тогда СМИ сообщили, что в основу картины ляжет роман Лили Брукс-Далтон«Доброе Утро, Полночь».

Читайте ранее в этом сюжете: Aston Martin Джеймса Бонда с встроенными пулеметами продан на аукционе